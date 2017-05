Bienen-Experten in der Schule

Im Schutzanzug fühlt Karim sich sicher. Der weiße Kittel mit Gummizug an den Ärmeln ist bienendicht. Und Bienen gibt es an der Vincenz-von-Paul-Schule in Dortmund eine ganze Menge. Schließlich wurde hier vor drei Jahren eine Bienen-AG gegründet. Der Elfjährige weiß: In einem Bienenstock leben...