Peng hilft Menschen in Not

So ein streichelweiches Fell! Die Mischlingshündin Peng fühlt sich genauso an, wie sie aussieht: sanft und superkuschelig. Wie so ein flauschiges Wesen zu so einem knallharten Namen kam, weiß Besitzerin Florence Buttler auch nicht. Als sie Peng im vergangenen Jahr aus dem Tierheim holte, war der...