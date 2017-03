Lieber Helfer sein als hilflos

Nils Kappel besucht die achte Klasse der Gesamtschule in Walsum, einem Stadtbezirk von Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Seine Lieblingsfächer sind Mathe und Sport, in seiner Freizeit kickt er beim Sportverein Gelb Weiß Hamborn. Hört sich ganz normal an für einen 13-Jährigen. ...