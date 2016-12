Otto in der Weihnachtsbäckerei

„In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei, zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei, in der Weihnachtsbäckerei.“ Dieses Lied kennt ihr alle, oder? Viele Kinder singen es in der Adventszeit, zum Beispiel bei Adventsfeiern in...