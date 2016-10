Die Fichte ist Baum des Jahres 2017

Eine Fichte hat fast jeder schon im Wald gesehen. Denn den Nadelbaum findet man oft in Deutschland. Vielleicht hast du mal den Zapfen einer Fichte in der Hand gehabt. Anders als bei Tannen hängen die Zapfen bei Fichten nach unten. Irgendwann fallen sie vom Baum. In den Zapfen stecken die Samen....