Mäntel schützen Hunde mit kurzem Fell vor Kälte

Mäntel für Hunde können im Herbst sinnvoll sein. Vor allem Rassen mit kurzem Fell wie Dobermann oder Mops sowie Hunde ohne Unterwolle wie Malteser und Yorkshire Terrier sind Kälte stärker ausgesetzt als andere Hunde. Auch Rassen mit kurzen Beinen wie Dackel frieren schneller, vor allem am Bauch. Halter sollten sich im Geschäft beraten lassen und mehrere Varianten ausprobieren. Manche Mäntel sind an der Brust zu öffnen, andere müssen über den Kopf gezogen werden, heißt es in der Zeitschrift „Ein Herz für Tiere“. dpa

