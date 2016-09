2016-09-26T23:04:26+0200

Wolfsburg Grizzlys-Profi Seifert freut sich über sein geglücktes Comeback. Aber Pause droht erneut.

Von Christian Buchler

Foto: Citypress/Hay Patrick Seifert (im Vordergrund) gab nach acht Monaten Verletzungspause sein DEL-Comeback.

Ein paar Einsätze am Freitag beim 3:2 in Ingolstadt, und schon ein paar mehr am Sonntag beim 2:4 gegen Mannheim – Patrick Seifert ist glücklich. „Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht“, sagt der Verteidiger des Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg nach seinem Comeback-Wochenende. Acht Monate hatte er zuvor zwangspausiert.

„Ich war ein bisschen nervös vor dem Spiel am Freitag, ein bisschen aufgeregter als sonst“, berichtet er weiter. Nach seiner schweren Verletzung an der Schulter, die zweimal operiert werden musste, war er seit Ende Januar ausgefallen. „Endlich konnte ich nun dem Team wieder auf dem Eis helfen. Mit jedem Wechsel ging es besser. Es macht überhaupt keinen Spaß, verletzt auf der Tribüne zu sitzen.“

Sein Trainer Pavel Gross setzte ihn als siebten Verteidiger ein. So viel Eiszeit wie seine sechs Abwehrkollegen hatte er noch nicht wieder. Trotzdem ist er nicht unzufrieden. „Natürlich kann man als Spieler nie genug Einsatzzeit haben. Aber ich muss auch meinen Verstand einschalten. Ich hatte schließlich lange nicht gespielt“, erklärt er.

Dafür sah es sehr ordentlich aus. Ein Lob von Gross hatte er direkt nach dem Mannheim-Match bereits erhalten. Nun gibt es noch eines von Manager Charly Fliegauf hinterher: „Das war sehr ordentlich von Patrick. Am Sonntag hatte er auch schon wieder etwas mehr Einsätze als noch am Freitag. Wir müssen bei ihm die Intensität nun langsam steigern.“

Möglich aber, dass Seifert am Freitag (19.30 Uhr) im Auswärtsspiel in Iserlohn seinen Platz erst einmal wieder verliert, wenn US-Boy Robbie Bina (Knieprellung) wieder fit ist. Flüssigkeit in dessen verletztem Gelenk bereitet den Grizzlys-Ärzten aber noch Sorgen und gefährdet das Comeback. „Es soll noch ein MRT bei Robbie gemacht werden“, sagt Fliegauf. Auch die Rückkehr von Stürmer Kris Foucault (Schulterverletzung) ist offen. „Er will spielen, aber wir dürfen kein Risiko eingehen“, warnt der Manager.

Seifert jedenfalls ist bereit, die Einsätze hat er gut verkraftet. „Es ist alles okay. Ich darf nur nicht übereifrig sein. Ich freue mich auf die Aufgaben, die kommen.“