Wahlpanne? Nordsteimker ohne Wahlnachricht

So richtig erklären kann man es sich im Rathaus nicht. Anscheinend warten viele Bewohner Nordsteimkes noch immer vergebens auf ihre Wahlbenachrichtigungen. Dabei ist man sich in der Verwaltung sicher: Genau 100 863 sind am 5. August der Post übergeben worden – für jeden einzelnen Wolfsburger Wahlberechtigten ein Brief.