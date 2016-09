VfL-Frauen im Dirndl

2016-09-26T23:04:29+0200

Wolfsburg, Bundesligist feiert auf dem Oktoberfest.

Foto: instagram Fesch: Nach dem Sieg beim FCB gingen die VfL-Fußballerinnen im Dirndl aufs Oktoberfest. Lena Goeßling (von links), Lara Dickenmann und Merle Frohms...

Eine Mordsgaudi hatten die Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg am Sonntag in München. Erst gewannen sie das Spitzenspiel bei Meister FC Bayern 2:1, dann ging es aufs Oktoberfest. In feschen Dirndln.

Im Hacker-Festzelt feierten die „Wölfinnen“ ausgelassen. Auf ihren Instagram-Accounts posteten einige Spielerinnen Fotos und Selfies. Lena Goeßling, Lara Dickenmann, Merle Frohms, Vanessa Bernauer und Co. hatten sichtlich Spaß am Ausflug. Sonntagabend um 22.15 Uhr ging es dann mit dem Bus zurück nach Wolfsburg.cb