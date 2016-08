THG und Ehemalige in enger Kooperation

2016-08-26T18:30:24+0200

Wolfenbüttel Ein erstes Gespräch findet mit dem neuen Leiter statt.

Mit Beginn des neuen Schuljahres hat Jürgen Siebert am Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) in Wolfenbüttel die Leitung übernommen. Der Ehemaligenverband mit seinem Vorsitzenden Peter Smolka freute sich daher über die Einladung zum Auftaktgespräch, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Beisein von Verbindungslehrer Dirk Hahn wurden die anstehenden gemeinsamen Projekte ausführlich besprochen. Ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit soll dabei künftig auf die Vorbereitung, Beratung und Informationen der Schüler zu Studium und Beruf gelegt werden. Hierbei ist geplant, zusätzlich die Klassen 11 bis 12 einzubeziehen. Das bisher erfolgreich umgesetzte Forum zur Berufsorientierung in den 10. Klassen würde um weitere, ergänzende Module für alle Oberstufenschüler ausgebaut werden.

„Wir gehen zusammen mit großer Zuversicht und größter Übereinstimmung in die kurz-, mittel- und langfristige Kooperation. Das THG und seine Ehemaligen üben weiterhin eine sehr gut abgestimmte Gemeinschaft aus, die allen Beteiligten Rechnung trägt und äußerst positive Entwicklungen für die Zukunft verspricht“, so Siebert und Smolka in ihrem Fazit.