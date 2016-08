Täter nehmen Landkreisschilder mit

2016-08-29T16:17:25+0200

Volkse Zwei Hinweisschilder, die auf Grenzen der Landkreise Gifhorn und Peine hinweisen und eine Ortstafel von Volkse haben Unbekannte gestohlen.

Autofahrer hatten sich deshalb am Sonntag bei der Polizei gemeldet, teilen die Ermittler mit. Die Schilder standen an der Kreisstraße zwischen Volkse und der Bundesstraße 214. Im Zuge weiterer Ermittlungen stellten Beamte fest, dass auch die Tafel am westlichen Ortseingang von Volkse aus dem Schilderrahmen demontiert und gestohlen wurde.

Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Dienststelle in Meinersen unter der Rufnummer (0 53 72) 9 78 50 zu melden.