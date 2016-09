Stiftungen präsentieren Projekte auf dem Hugo-Bork-Platz

2016-09-26T18:37:26+0200

Wolfsburg Sie wollen mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Anlass ist der „Tag der Stiftungen“.

Von Andreas Stolz

„Wolfsburgs Stiftungslandschaft ist bunt und vielfältig“, sagte Udo-Willi Kögler von der Wolfsburger Bürgerstiftung am Samstagvormittag. Mit einem Mikrofon in der Hand moderierte er auf der Porschestraße die Präsentation der einzelnen Stiftungen, die sich zum Verbund Stiftungslandschaft zusammengeschlossen haben. Den Passanten standen Vertreter der Organisationen Rede und Antwort. Der einstige VW-Vorstandsvorsitzende, Dr. Carl Horst Hahn, sagte: „Ich rate jedem, der es sich leisten kann, eine Stiftung zu gründen.“ Manfred Hüller von der Bürgerstiftung nahm Stellung zum öffentlichen Auftritt der Stiftungslandschaft Wolfsburg. „Es ist für uns wichtig, mit den Leuten zu reden, etwas über ihre Situation und ihre Anliegen zu hören.“ Auch wenn nicht in jedem Fall (finanzielle) Unterstützung gegeben werden kann.

STIFTUNGEN Neben der Bürgerstiftung gibt es vor Ort die Margarete-Schnellecke- sowie die Neulandstiftung, die Carl-und-Marisa-Hahn-Stiftung, die Antonius-Holling-Stiftung, die Bürgerstiftung Sparkasse, die Fachhochschulstiftung der Sparkasse, die Familienstiftung Wolfsburg, die Gemeindestiftung St. Ludgeri Ehmen, die Hoffmann-von-Fallersleben- sowie die Krzysztof-Nowak-Stiftung, die Kulturstiftung der Sparkasse, die Kunststiftung Hans Joachim und Elisabeth Bönsch, die Kunststiftung Volkswagen,die Markus- sowie die Matthäusstiftung, die Fallersleber Michaelis-Stiftung, die Pastor-Bammel-Stiftung, die Stiftung Altenhilfe der Sparkasse, die Stiftung Automuseum Volkswagen, die Stiftung der evangelisch-reformierten Gemeinde, die Stiftung Heilig-Geist-Kirche, die Volksbank-Brawo-Stiftung und die Phaeno-Stiftung.

Die Bürgerstiftung zum Beispiel fördert nicht Einzelfälle, sondern Projekte. Deshalb war die ältere Wolfsburgerin, die sich eine individuelle Hilfe wünschte, bei der Bürgerstiftung an der falschen Adresse. Aber es gab ja mehr Informationsstände. Dazugelernt haben bei dieser Stiftungsausstellung auch „alte Hasen“ im Ehrenamt. Wolfgang und Monika Schmidt, sie betreuen seit Jahren die Bewohner der Borsigstraße, erzählten: „Wir wussten nicht, dass man das ‚Marisa mobil‘ der Hahn-Stiftung ausleihen kann. Das werden wir in Zukunft tun. Schließlich gibt es auch unter den Obdachlosen Alte und Kranke.“ Weitere Informationen unter www.stiftungslandschaft-wob.de.