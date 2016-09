2016-09-26T18:37:30+0200

Ich habe in dieser Saison alle Sorten im Eiscafé meines Vertrauens probiert. Bis auf zwei Ausnahmen – Malaga und Schlumpf. Bei Malaga stören mich die beschwipsten Rosinen, beim Schlumpf-Eis hält mich die Vorstellung ab, etwas so Blaues zu mir zu nehmen.

„Es enthält viel Protein, Eisen sowie die Vitamine A und C.“ Birte Reboll über ein neues Milch-Getränk

Das ist nicht gerade hilfreich, wenn man stets auf der Suche nach neuen Trends ist und diese bestenfalls auch probieren will. Denn: Das neue, angesagte Milch-Getränk ist schlumpfblau. Es nennt sich „Smurf Latte“ und besteht aus Blaualgen! Igitt, möchte ich jetzt rufen, erkundige mich aber erst mal, was Algen in der Schlumpf-Milch zu suchen haben.

Also: Die Blaualge heißt Spirulina und sorgt nicht nur für die ungewöhnliche Farbe, sondern macht das Getränk angeblich zum wahren Gesundheitscocktail. Er enthält viel Protein, Eisen sowie die Vitamine A und C. Wegen der Antioxidantien soll die Alge das Immunsystem stärken und selbstheilend wirken.

Obendrein soll die Schlumpf-Milch gar nicht so übel schmecken: Dank Kokosmilch, Ingwer, Zitrone und Agavendicksaft sei sie laut Liebhaber sogar überaus genießbar. Also werde ich über meinen Schatten springen und die Schlumpf-Milch probieren.