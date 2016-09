Rat debattiert über Sozialpass

2016-09-26T18:39:30+0200

Das städtische Konzept zur Einführung eines Sozialpasses dürfte zu einer größeren Debatte in der Ratssitzung am Mittwoch, 28. September, ab 16 Uhr im Saal des Rathauses führen. Denn das von SPD, Grünen und Linken geforderte Projekt wird aus finanziellen Gründen von der Stadt abgelehnt. Weitere Themen sind die Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte für Asylbewerber, der Grundsatzbeschluss für das neue Wohngebiet auf dem Altklinikum-Gelände („Wohnen am Berg“), aber auch der gemeinsame Antrag von SPD und Grünen auf Umgestaltung der Uferpromenade zwischen Hafen und DLRG-Station. Zudem geht es um die beiden Bebauungspläne Gebhardshagen-Nordost und auch Fredenberg-West. m.k.