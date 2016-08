Mittelstandsvereinigung besucht Roco-Druck

2016-08-26T18:37:27+0200

Wolfenbüttel Oesterhelweg will die Bild des Unternehmertums stärken.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Frank Oesterhelweg und Mitglieder des Vorstandes der Mittelstandsvereinigung (MIT) trafen sich zu einem Informationsgespräch mit Nael El Nahawi in dessen Firma Roco-Druck am Neuen Weg in Wolfenbüttel. El Nahawi skizzierte die Struktur und die Geschichte seines Betriebes, den der 46-Jährige mit viel Phantasie und Elan führt, so die CDU in einer Pressemitteilung.

Allerdings, so El Nahawi, seien die Zeiten für Druckereien nicht einfacher geworden. Beispielsweise sei die Zahl staatlicher Aufträge insgesamt rückläufig, ebenso wie der Markt als solcher.

Holger Bormann und seine Mitstreiter von der MIT bezeichneten es als Alarmsignal, dass beispielsweise Nael El Nahawi von einem zumindest nicht unternehmerfreundlichen Klima in Niedersachsen sprach. Das liege nicht nur an Auftragslage und Unterstützung durch den Staat, sondern auch am oft verzerrten Bild von Unternehmertum in der Öffentlichkeit. Frank Oesterhelweg will dieses Thema im Rahmen eines seiner anstehenden Kamingespräche aufgreifen und über die Bedeutung des Unternehmertums in der sozialen Marktwirtschaft informieren und diskutieren, so die CDU abschließend.