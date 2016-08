Knöllchen gibt’s auch am Wochenende

2016-08-29T12:25:18+0200

Königslutter Wegen Beschwerden der Einwohner will die Stadtverwaltung verstärkt gegen Falschparker vorgehen.

„Aufgrund entsprechender personeller Maßnahmen kann nunmehr wieder regelmäßig auch an Wochenenden und außerhalb der normalen Dienstzeit die Parksituation kontrolliert werden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Insbesondere die Bereiche Am Markt, Marktstraße, Westernstraße, Neue Straße, Kattreppeln und untere Elmstraße würden in die Überwachung einbezogen.

„Ich appelliere an alle Verkehrsteilnehmer, die geltenden Regelungen zum Parken in der Stadt im Interesse aller Verkehrsteilnehmer einzuhalten“, betont Bürgermeister Alexander Hoppe. Ordnungsmaßnahmen sollten nicht an erster Stelle stehen, jedoch sei eine verstärkte Überwachung des ruhenden Verkehrs derzeit angezeigt. Für die Überwachung des fließenden Verkehrs ist der Landkreis zuständig. Mit diesem und der Polizei werde sich Hoppe bezüglich einer Kontrolle der Bahnhofstraße vom Markt zur B1 erneut in Verbindung setzen.