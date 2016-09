Jason Rebello spielt Jazz im Pool am Piano

2016-09-26T22:44:26+0200

In der Reihe Jazz im Pool tritt Jason Rebello am Dienstag, 27. September, 20 Uhr, im Hallenbad am Piano solo auf. Als Pianist von Sting stand er auf allen großen Bühnen und begeisterte gemeinsam mit der Band ein weltweites Publikum. Im großen Schwimmerbecken präsentiert er sein von der Kritik hochgelobtes Solo-Piano-Album „Held“.