In der City entsteht eine neue Kita

In den Sommerferien haben die Erdarbeiten auf dem einstigen Sportplatz begonnen. In Sichtweite der City-Galerie steht ein Bagger, reihen sich Sandhaufen an Sandhaufen. Der Belag des Sportplatzes werde ausgebaut und entsorgt, berichtet Florian Reupke aus der Stadt-Pressestelle. „Die Kampfmittelsondierung hat stattgefunden.“ Ist das Baufeld fertig, werden Ver- und Entsorgungsleitungen gelegt und...