Große Übung: Feuerwehr rettet eingeklemmte Familie

2016-09-27T08:22:00+0200

Süpplingen Zu einem Verkehrsunfall wurden die Wehren Frellstedt und Süpplingen gerufen. Dass es sich um eine Übung handelte, erfuhren die Retter zunächst nicht.

Angenommen wurde ein schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 12 zwischen Süpplingen und Süpplingenburg.

Das Szenario: Im Bereich der Fußgängerbrücke waren ein PKW und ein Trecker kollidiert. Beim Eintreffen der Feuerwehren und des Rettungsdienstes bot sich den Einsatzkräften ein schreckliches Übungsszenario. Im Fahrzeug eingeschlossen war eine junge Familie, Rauchschwaden stiegen aus dem Motorraum, in einem angrenzenden kleinen Waldstück war ein Feuer ausgebrochen.

Sofort leiteten die Einsatzkräfte aus Süpplingen die Brandbekämpfung am Fahrzeug ein, während sich die Einsatzkräfte aus Frellstedt um den Brand im Wald kümmerten.

Parallel dazu wurde die technische Hilfeleistung vorbereitet. So mussten das Fahrzeug und der Trecker gesichert werden. Mit dem hydraulischen Rettungsgerät wurde eine erste Öffnung geschaffen, so dass die eingeschlossene Familie in Zusammenarbeit mit dem DRK versorgt werden konnte. Die Einsatzkräfte entfernten auf der Beifahrerseite des Fahrzeuges die Türen und retteten die verletzten Fahrzeuginsassen.