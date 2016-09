Freundeskreis appelliert, Korssun zu helfen

2016-09-27T08:27:06+0200

Gifhorn Die Menschen in der Partnerstadt leiden unter den Auswirkungen des Konflikts in der Ostukraine.

Von Christian Franz

Der Freundeskreis Korssun-Schewtschenkiwskij richtet einen dringenden Spendenappell an die Gifhorner: Kinder und Senioren in der vom Ostukraine-Konflikt belasteten Partnerstadt bräuchten Hilfe. Galoppierende Geldentwertung lasse die Bevölkerung zusehends verarmen, die Schwächsten der Gesellschaft litten am schlimmsten, sagt Adolf Langlotz, der Vorsitzende des Freundeskreises. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die Armut in Korssun „ein wenig zu lindern“.

Organisatorisch setzt der Freundeskreis dabei auf einen verlässlichen Boten, der Geldspenden persönlich nach Korssun bringt und übergibt. Über die Verwendung wachen dort Langlotz zufolge drei Gewährsleute, die nach Absprache dringend benötigte Hilfsgüter und Medikamente vor Ort kaufen, um Zollhürden und verzögerte Grenzabfertigung zu vermeiden. Die Ansprechpartner sind Korssuns Bürgermeister Oleksander Heidei, der Koordinator des dortigen Freundeskreises Sergey Reznik und die Journalistin Valentyna Dovhopola. Sie belegen ihre Käufe mit Quittungen, die sie nach Gifhorn schicken.

Gekauft werden Medikamente für mittellose kranke Rentner sowie der Grundbedarf für Kindergärten und die Kinderkunstschule. Das Spendenkonto der Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg lautet:

DE 49 2695 1311 0011 0099 66.