Frauen-Aktiv-Treff im Kuba-Museum

2016-08-26T18:34:27+0200

Wolfenbüttel Sie erleben die Geschichte der Musik- und Fernsehtruhenherstellung.

Einen informativen Nachmittag verlebten die Teilnehmerinnen des Frauen-Aktiv-Treffs vom DRK-Ortsverein Adersheim/Leinde, zu dem sie sich diesmal auch Gäste eingeladen hatten. Helga Brettschneider, Mitgründerin dieses Kreises, hatte eine Führung durch das Kuba-Museum in Wolfenbüttel organisiert. Dort wurde den Besuchern von Uwe Erdmann die Geschichte der Musik- und Fernsehtruhenherstellung erläutert. Mehr als 600 Exponate aus den Bereichen Radio, Grammophon, Fernseher, umrahmt von den ansprechenden Tonmöbeln, können bewundert werden, heißt es in der Pressemitteilung. Auch der einzigartige Klang der Schellock-Platten wurde vorgeführt. Manch einer der Besucher erkannte „sein“ Radio aus den Kinderjahren wieder. Im Anschluss an die Führung ließen die Gäste bei Kaffee und Keksen den Nachmittag ausklingen.