Fahndung nach RAF-Trio bisher ohne Ergebnis

Drei Monate nach dem bislang letzten Raubüberfall der ehemaligen RAF-Terroristen in Niedersachsen am 25. Juni in Cremlingen (Kreis Wolfenbüttel) hat die Polizei noch keine heiße Spur von dem Trio. Bei der auf die Niederlande ausgeweiteten Fahndung nach Ernst-Volker Staub, Burkhard Garweg und Daniela Klette gebe es vereinzelt Hinweise, sagte der Sprecher des Landeskriminalamtes, Frank Federau. dpa