„Enemy Jack“ rocken die Hitze auf dem Altstadtfest

2016-08-26T20:24:14+0200

Fallersleben Die Musiker auf den Bühnen leisten tagsüber bei mehr als 30 Grad Schwerstarbeit.

Von Claudia Caris

„Wenn Ihr eine Erfrischung baucht, kommt ganz nah an die Bühne!“ Das war bei der Hitze am späten Freitagnachmittag alles andere als eine Drohung: Sänger und Gitarrist Daniel Tomas von „Enemy Jack“ und seine Bandkollegen – Bassist Domenik Pasemann, Keyboarder Jacob Jäschke und Schlagzeugerin Tanja Tomas – hatten sich mit Pump-Wassergewehren bewaffnet, um ihr Publikum vor der Hauptbühne ordentlich nass zu machen.

Trotzdem dauerte es ein bisschen, bis sich die eingeschworenen Fans und erste Abend-Besuchergrüppchen nach vorne wagten. „Es gibt nur ein Leben!“, rief Sänger Daniel über den Denkmalplatz. Und: „Wir haben die Sonne mitgebracht. Applaus für die Sonne!“ Es folgte „Dance with friends“, ein älteres Stück, das kaum einen still stehen ließ. Neuer war „Electrified Earth“, ebenso temporeich. Sänger und Gitarrist Tomas legte sich dermaßen ins Zeug, dass er nach gerade einmal 20 Minuten schon die dritte Gitarren-Saite geschrottet hatte. „Egal, jetzt rock‘n‘rollen wir mit fünf Saiten“, meinte er. „Ich kann das auch nur mit vier“, stimmte Bassist Domenik zu. „Boah war das warm! Thanks!“, posteten die Vier nach dem Auftritt auf ihrer Homepage.

Wie in den Vorjahren hätten die Wolfsburger Local-Heroes-Bundessieger eine der späteren Hauptbühnenzeiten absolut verdient gehabt. Denn die Vier sind mit ihrem eingängigen, selbst komponierten Dance-Rock musikalisch komplett anders unterwegs als die vielen Coverbands, die die Bühnen bespielen.

Einen gleichermaßen heißen und schweren Start und Stand hatte Axel Naschke, der mittags am Denkmalplatz eingesprungen war: Bei satten 33 Grad eröffnete er mit Gesang und Keyboard das Musikprogramm am Freitag. Doch der alte Hase im Wolfsburger Musikgeschäft ließ sich von dem hitzebedingt spärlichen Publikum nicht schrecken. Die, die gekommen waren, bekamen lockere, swingige Stücke wie „New York, New York„ und passend zur Wärme „On the beach“ serviert.