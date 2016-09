Die Dresseurin der Massen

2016-09-26T22:44:27+0200

Reislingen Holzbank-Theater zeigt Stück über Verführung.

Foto: Veranstalter Ozana Costin, hier als „Maria“, bringt eine neue Premiere.

Das Holzbank-Theater lädt zur ersten Premiere der Saison 2016/2017 ein. „Anlass ist das siebenjährige Bestehen unseres Hauses“, sagte Intendantin Ozana Costin. Am Samstag, 1. Oktober, 19 Uhr, geht im Holzbank-Theater die Deutschlandpremiere des Stückes „Das Geisterschloss – Die Dresseurin“ des rumänischen Autors Ion Baiesu über die Bühne.

„Unser Stück ist eine Metapher über Diktaturen dieser Welt. Die Premiere fand 1971 in London statt, weil das Stück in Rumänien verboten war“, erläuterte Costin. Es zeige, wie Menschen in den Strudel der Unterdrückung und der Absurdität geraten können und wie hart dagegen angekämpft werden muss. Weitere Vorstellungen: Samstag 8.; Donnerstag 13. und Donnerstag 20. Oktober, je 19 Uhr.