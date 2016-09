Der „Gestiefelte Kater“ ist löwenstark

2016-09-26T22:44:27+0200

Wolfsburg Jury wählt unter 1300 Entwürfen Celina Krizios Bild für das Plakat zum Märchenspiel im Advent.

Von Hans Karweik

Foto: Marita Stolz Die Jury hat sich für einige Entwürfe aus 1300 Einsendungen entschieden. Das Bild von Celina Krizio schmückt die Litfaßsäulen.

Trotz der Umbauphase und des Interim-Spielplans im Congress-Park hat der Plakat-Wettbewerb nichts von seiner Attraktivität eingebüßt. Mehr als 1300 Entwürfe für den „Gestiefelten Kater“ sind im Theater Wolfsburg eingegangen. Sehr schwer fiel es der Jury unter Vorsitz von Bernd Upadek, Leiter des Jungen Theaters, die Sieger herauszufinden, vor allem den Kater, der im Advent auf allen Litfaßsäulen für das Märchenspiel im Theater Wolfsburg werben wird.

So wird das Plakat aussehen. Mit Celina Krizios „Gestiefeltem Kater“.

Celina Kriszio, neun Jahre alt, hat das Rennen gemacht. Sie besucht die vierte Klasse in Groß Twülpstedt. Sie malte einen sehr plakativen, kämpferisch wie einen Löwen wirkenden, properen Kater. Die Charakterzüge, welche die jungen Künstler dem Gestiefelten Kater verliehen, schwanken zwischen einem lässigen Westernhelden, einem gerissenen Betrüger, einem verspielten Miezekätzchen und einem eloquenten Spieler.

Warum nicht? Das Märchen hat schon immer die Fantasie bewegt und die Interpretationen beflügelt. Da wird der erfolgreiche Kater als Glücksritter gesehen, der mit verwerflichen Tricks seinen Müllersburschen nach oben bringt. Ein Schurke löst den anderen ab. Oder er gilt als ein Typ, der wie Robin Hood für Gerechtigkeit kämpft, das Böse entlarvt und besiegt und so das Recht herstellt.

Gleichviel, Intendant Rainer Steinkamp inszeniert das Märchen nach den Brüdern Grimm in der erfolgreichen Bearbeitung von Manfred Hinrichs und der operettenhaften Musik von Stefan Hiller. Das Hamburger Ohnsorg-Theater brachte diese Fassung in der Regie von Sandra Keck am 21. November 2014 auf die Bühne und gab 74 Vorstellungen vor insgesamt 28 750 Zuschauern. Eine Zahl, die Wolfsburg durchaus toppen kann.

Übrigens ist die Geschichte von den Brüdern Grimm nur in der ersten Auflage ihrer Märchen veröffentlicht worden. In der modernen Neuausgabe von Heiner Rölleke ist sie nur im Anhang enthalten. Charles Perrault hatte es schon erzählt in „Le chat botté“. Diese Version wiederum basiert auf jenen der Italiener Constantino Fortunato und Cagliuso. Ludwig Tieck brachte den „Gestiefelten Kater“ 1797 noch vor den Brüdern Grimm als Komödie heraus. Sie wurde aber erst 1844 in Berlin uraufgeführt.

Im Malwettbewerb siegten ferner Lilly Schatterny (9 Jahre, Velpke, Malschule Kunstkäfer) auf Platz zwei, Emily Schlaphoff (Grundschule Groß Twülpstedt, Klasse 1 c) und Hanna Körber (5 Jahre, Zur Wipperaller, Wolfsburg) belegen Platz drei; Jacob Stolze (Gymnasium Julianum, Goethestraße, Klasse 5 E) und Lennox Beese (Waldschule Tülau-Voitze, Schulstraße, Tülau) schafften Platz vier.

MÄRCHENSPIEL Der Gestiefelte Kater nach den Brüdern Grimm mit Musik von Stefan Hiller in der Bearbeitung von Manfred Hinrichs, Regie: Rainer Steinkamp Theater Wolfsburg Premiere Freitag, 25. November, 10 Uhr fast täglich vom 25.11. bis 22.12.2016 plus 4. 12., 15 Uhr Informationen www.theater.wolfsburg.de Karten: Tel: (05361) 26 73 38

Zwei Sonderpreise gingen für Collagen an sechs Kinder der Städtischen Kindertagesstätte am Klinikum, 4 und 5 Jahre alt; sowie die Textil-AG (Klasse 3 und 4) der Grundschule Heiligendorf.