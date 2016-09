„Der Friedhof – ein Ort der Geschichte und Geschichten“

2016-09-27T09:00:00+0200

Groß Ilsede Die Kommune und der Ortsrat laden zum 100-jährigen Bestehen des evangelischen Friedhofs in Groß Ilsede ein – dabei gibt es viele bewegende Worte.

Von Harald Meyer

Bunt bemalte Steine, umgeben von Kerzen – die Kinder der Groß Ilseder Astrid-Lindgren-Schule haben zur 100-Jahr-Feier des evangelischen Friedhofs im Ort in der voll besetzten Friedhofskapelle für eine ermutigende Dekoration gesorgt. Eine Dekoration, die ein „Zeichen besonderer Gefühlstiefe von jungen Menschen“ sei, befand die Groß Ilseder Ortsbürgermeisterin Ilse Schulz.

Beim ökumenischen Gottesdienst in der Kapelle sprach Thomas Mogge, katholischer Pfarrer in Groß Ilsede, über den Friedhof „nicht von einem Ort des Todes, sondern der Geschichte und der Geschichten über das Leben und darüber hinaus“. Walter Faerber, evangelischer Pastor in Groß Ilsede, sah in dem Friedhof einen „Ort der berührenden Erinnerungen und der tiefen Gefühle“.

Ein Blick in die Vergangenheit: Schon im Dezember 1911 stellte der evangelische Kirchenvorstand von Groß Ilsede fest, dass der alte Friedhof auf dem Kirchengelände im Bereich Dorfstraße/Nikolaistraße nur noch für vier Jahre ausreichen werde. Mit der Einweihung des heutigen evangelischen Friedhofs am Groß Ilseder Holz am ersten Ostertag 1916 wurde der alte Gottesacker geschlossen. Erst 1952 wurde die Kapelle auf dem neuen Friedhofsgelände eingeweiht. Seit 1969 ist der Friedhof in der Trägerschaft der Kommune.