„Deine eigenART“ kommt nach Braunschweig

2016-09-26T18:28:26+0200

Zur zweiten Jahreshälfte macht der Kreativmarktplatz „Deine eigenART“ wieder Halt in Braunschweig. Am Sonntag, 6. November, präsentieren Kreative und Designer aus ganz Deutschland von 11 bis 17 Uhr ihre Kreationen erstmals in der Milleniumhalle, Madamenweg 77. Der Eintritt beträgt 5 Euro (ermäßigt 3 Euro), Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt. Alle aktuellen Informationen sowie das Anmeldeformular für interessierte Aussteller: www.deine-eigenart.de