Container für Altpapier steht in Flammen

Mörse Die Freiwillige Feuerwehr aus Mörse flutet den Container. Wie hoch der entstandene Schaden ist, lässt sich derzeit nicht genau beziffern.

Einen stark qualmenden Altpapiercontainer im Bereich des Herzbergwegs meldete am Montagmorgen ein aufmerksamer Zeuge der Polizei. Die Polizei alarmierte die Feuerwehr und war wenige Minuten später mit einem Streifenwagen vor Ort. Hier fanden die Beamten auf dem Parkplatz gegenüber der Ballsporthalle einen blauen Metall-Altpapiercontainer vor, aus dem starke Rauchschwaden drangen. Die mittlerweile ebenfalls eingetroffene Freiwillige Feuerwehr aus Mörse flutete den Container mit Wasser und löschte damit den Brand, wie die Polizei mitteilt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, lasse sich derzeit nicht genau beziffern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Dabei gehen die Beamten davon aus, dass der Container vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Fallersleben unter Tel: (0 53 62) 967 00-0 entgegen.