Blitzlichter blenden, Fans sind verärgert

2016-09-26T23:04:27+0200

Große, von der Eis-Arena-Decke hängende Foto-Blitzlicht-Anlagen sorgten für Ärger beim Grizzlys-Heimspiel am Sonntag gegen Mannheim. Während des Matches wurden damit Blitzlichtaufnahmen gemacht, einige Fans in den Blöcken 1 und 2 fühlten sich dadurch arg geblendet und beschwerten sich. „Das war nur eine einmalige Aktion in dieser Saison für unsere neuen Playercards“, sagte Manager Charly Fliegauf entschuldigend. cb