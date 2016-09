Benny ist es leid, überall auf Oink aufzupassen

2016-09-26T22:44:26+0200

Foto: WFC Benny (vorn) muss stets auf seinen Bruder Oink aufpassen.

Die Wolfsburger Figurentheater-Compagnie zeigt am Sonntag, 30. Oktober, 15 Uhr, in der Bollmohr-Scheune für Kinder im Alter von drei Jahren an „Benny passt auf!“ Es ist eine Schweinegeschwistergeschichte nach Barbro Lindgren. Benny ist es leid, ständig auf seinen kleinen Bruder Oink aufzupassen. Zumal an diesem Tag, an dem er in der Matschkuhle seine geliebte Klara treffen will. Auch noch Ricky Olsen und Ralf Rüdiger sind da. Eine weitere Vorstellung gibt es am Montag, 31. Oktober, 10 Uhr. Karten unter Tel: (0 53 61) 27 62 27.