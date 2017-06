Musiker spielen in Tijuana gegen Trumps Mauerpläne auf

Tijuana Mit einem Konzert an der Grenze zwischen Mexiko und den USA haben zahlreiche Musiker gegen Abgrenzung und Nationalismus protestiert. Zu Beginn des Festivals in der Grenzstadt Tijuana spielte das Jugendorchester Sinfonia Juvenil. Später sollten die Dresdner Sinfoniker auftreten, die das Festival unter dem Motto "Tear Down This Wall" initiiert hatten. Rund 700 Besucher verfolgten das Konzert direkt am Grenzzaun. Auf US-Seite schwenkten etwa ein Dutzend Anhänger von Präsident Donald Trump amerikanische Flaggen und skandierten "Baue die Mauer".

