Patriz Brünsch zieht in Beienrode alle Register

Beienrode Unter dem Motto „Musikalische Streifzüge von gestern bis heute“ findet am heutigen Samstag, 20. Mai, um 19 Uhr in der Kirche St. Jürgen in Lehre-Beienrode ein Orgel- und E-Pianokonzert statt. Es spielt der Organist Patriz Brünsch. Muss in der Kirche immer nur die Musik der alten Meister erklingen?...