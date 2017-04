Betrunkene Autofahrerin landet im Graben

Berkum Ohne Sach- und Personenschaden ging eine Trunkenheitsautofahrt über die Bühne, die sich laut Polizei am späten Samstagabend in Berkum ereignet hat. „Eine 30-jährige Ilsederin war nach einer Feier im Dorfgemeinschaftshaus in Berkum bei der Fahrt mit ihrem PKW in einen Graben gerutscht“, heißt es im...