Unfall: 17-jähriger Kradfahrer verletzt

Seesen Verletzt wurde ein 17-Jähriger Kradfahrer aus Osterode bei einem Unfall am Dienstag in Seesen. Als der Jugendliche gegen 7.30 Uhr mit seinem Leichtkraftrad in Münchehof auf der Sautalstraße unterwegs war, übersah er laut Polizei den von rechts kommenden Pkw eines 42-Jährigen, der aus der Straße...