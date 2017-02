Los Angeles Der vielfach preisgekrönte Jazz-Sänger Al Jarreau ist tot. Der Stimm-Akrobat und siebenfache Gewinner des begehrten Grammy-Musikpreises starb im Alter von 76 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles, wie sein Agent Bob Zievers der dpa bestätigte. Angehörige und enge Freunde seien bei ihm gewesen. Sein erstes Album hatte der Sänger, der mit vollem Namen Alwyn Lopez Jarreau hieß, erst 1975 im Alter von 35 Jahren veröffentlicht. Erst am Mittwoch hatte Jarreau alle anstehenden Konzerte wegen Erschöpfung absagen lassen

