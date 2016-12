PSD-Bank füllt Spendentopf mit 10 000 Euro

Unter dem Motto „Sport macht stark und verbindet“ fördert „Das Goldene Herz“ in diesem Jahr 15 Sportprojekte in der Region. Mit 10 000 Euro aus den Zweckerträgen des Gewinnsparens erhöht die PSD-Bank Braunschweig den Spendenstand auf mehr als 30 000 Euro. „Ihre Aktion mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband lebt von einer wunderbaren Vielfalt. Jedes Jahr kann neuen, tollen Projekten in der Region geholfen werden“, sagte Vorstandssprecher Carsten Graf bei der Scheckübergabe. Chefredakteur Armin Maus dankte im Namen aller Projekte: „Es freut uns wirklich sehr, dass Sie die Aktion seit Jahren so großzügig unterstützen.“

Zimmer, Nadine