Unfallflucht auf der L 320

Alvesse Zu einem leichten Unfall im Begegnungsverkehr kam es am Montag um 18.15 Uhr auf der Landesstraße 320 bei Alvesse. Wie die Polizei berichtet, geriet ein Autofahrer beim Durchfahren der Rechtkurve in Richtung Klein Blumenhagen in den Gegenverkehr. Dort stieß sein Wagen mit dem linken Außenspiegel...