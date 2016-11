Stallgeruch

Noch nie zuvor standen in der Fußball-Bundesliga so viele Trainer in der Verantwortung, die zuvor in ihrem Verein eine U-Mannschaft gecoacht hatten, wie heute. Die Riege um Julian Nagelsmann (Hoffenheim), Alexander Nouri (Bremen), Christian Streich (Freiburg), André Schubert (Gladbach), Martin...