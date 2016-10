Abrocken in Wolfenbüttel

Mit Hits wie „Won’t forget these days“ hat die Hannoveraner Band „Fury in the Slaughterhouse“ Arenen gefüllt, bis sie sich 2008 aufgelöst hat. Der Singer-Songwriter Kuersche hat nun zwei der ehemaligen Bandmitglieder, Rainer Schumann mit dem Schlagzeug und Gero Drnek mit dem Bass, motiviert, um in...