Pferde weiden probehalber auf Abfahrtpisten

Seit einigen Tagen weiden Pferde und Kühe auf den Abfahrtpisten am Wurmberg. Noch ist es nur ein sogenanntes Probegrasen, wie Dr. Hubertus Köhler, Leiter des niedersächsischen Forstamtes Lauterberg, auf Anfrage mitteilt. Aber vom kommenden Frühjahr an sollen die Tiere regelmäßig auf den Wiesen am...