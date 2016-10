Schierker Skigebiet ist für Braunlage nicht attraktiv

Eine Zusammenarbeit am Wurmberg zwischen der Seilbahngesellschaft und den Investoren in Schierke wird es vorerst nicht geben. Dazu sei das Skigebiet auf Schierker Seite nicht attraktiv genug, teilte Bürgermeister Stefan Grote in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus,...