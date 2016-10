Täter reißen Geldautomat aus der Verankerung

Mit einem Seil, das an ein Auto gebunden war, haben Unbekannte am frühen Freitagmorgen gegen 4 Uhr in Duderstadt einen Geldautomaten der Volksbank-Mitte aus der Verankerung gerissen. Die Tat scheiterte jedoch, denn an das Geld gelangten die Täter nicht. Sie ließen sowohl den aus der Verankerung...