Mark oder Jack – wer ist Vater von Bridgets Baby?

Am heutigen Mittwoch, 19. Oktober, werden die HarzKurier-Filmpremieren in den Central-Lichtspielen in Herzberg fortgesetzt. Gezeigt wird um 20.45 Uhr die Komödie „Bridget Jones‘ Baby“. Die liebenswerteste Junggesellin aller Zeiten ist wieder da: ln Bridget Jones‘ Baby kehrt Oscar-Preisträgerin...