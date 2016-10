Erst 0:1, später 1:1 – und dann kam Popp

Die Turbine läuft aktuell auf Hochtouren, Potsdam führt die Tabelle in der Frauenfußball-Bundesliga mit fünf Siegen in fünf Partien souverän an – nach Platz 7 in der Vorsaison eine dicke Überraschung. Umso wichtiger war es, was am Sonntag in der 89. Minute beim Gastspiel des VfL Wolfsburg bei 1899...