Der Maestro des tiefsinnigen Brüllers

Keine Pyrotechnik, keine Tänzerinnen, keine billigen Effekte – am Samstag, 22. Oktober, stellt Kabarettist Dieter Nuhr sein aktuelles Programm „Nur Nuhr“ in der Lokhalle vor. Und selten gab ein Programmtitel so exakt wieder, was es auf der Bühne zu sehen gibt: nur Nuhr. Es konzentriert sich auf das...