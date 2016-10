Warschau. Der polnische Theater- und Filmregisseur Andrzej Wajda ist tot. Der 90-Jährige starb am Abend, wie polnische Medien berichteten. Zu seinen größten Werken gehören "Das gelobte Land", "Danton" oder "Der Mann aus Marmor". Sein letzter Film kam 2013 in die Kinos. Hauptthema der Filme Wajdas war Polen. Er galt als einer der größten Regisseure in der Geschichte des polnischen Kinos, war Mitbegründer der polnischen Filmhochschule.

