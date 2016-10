Erst die Kür, jetzt die Pflicht

Gegen 16 Uhr landete die Maschine auf dem Flughafen in Braunschweig. An Bord: nur zufriedene Gesichter – und mit Zsanett Jakabfi eine dreifache Torschützin. Am Mittwoch hatten die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg mit dem 3:0 in der Champions League beim FC Chelsea ein Ausrufezeichen gesetzt. Aber...