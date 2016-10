Leser findet Rechtschreibfehler auf Verkehrsschild

Nur, um das klarzustellen: In der Porschestraße dürfen Sie zwischen 20 Uhr abends und 9 Uhr morgens mit dem Rad fahren. Foto: Eva Hieber

Unser Alarm-38-Nutzer HTiedt3311 aus Gifhorn schreibt:

„Die Fußgängerzone ist gekennzeichnet mit dem Zusatzschild ,Radfahrsymbol 20 – 9 h‘. Das ,h‘ steht aber für eine Zeitangabe von Stunden.“

Die Antwort recherchierte Eva Hieber

Das wichtigste vorweg: Unser Alarm-38-Nutzer hat Recht. Wenn man die Regeln der deutschen Rechtschreibung streng befolgt, dann hat das „h“ auf dem fraglichen Verkehrsschild nichts zu suchen. Denn, so erläutert Klaus Mackowiak, Linguist und Sprachberater beim Duden, das „h“ steht für „hora“ ¨– Latein für „Stunde“. „Diese Bezeichnung bezieht sich auf die physikalische Einheit einer Stunde, wie auch ,hour‘ im Englischen und ,heures‘ im Französischen“, weiß Mackowiak.

Aus dem Eintrag unseres Alarm-38-Nutzers hat sich eine kleine Online-Diskussion entwickelt. Ein Nutzer namens „Uhrzeitler“ gibt zu bedenken, dass der Platz auf einem Verkehrsschild begrenzt ist – es sei eben platzsparender, nur „h“ und nicht „Uhr“ hinter die Zeit zu schreiben. Ein anderer Nutzer witzelt, hier müssten die Radler wohl 9-20 Stunden lang durch die Fußgängerzone fahren. Weiter wird spekuliert, ob „h“ eine Abkürzung für das Wort „Uhr“ sei. Aber dann wäre doch ein „U“ naheliegender?

Kurzum: Einwandfrei richtig wäre es laut Linguist Mackowiak, das „h“ hinter der Zahl hochzustellen, wie bei einer Quadratzahl. Bei der Stadt Wolfsburg nachgefragt, gibt man sich ob dieser Sprachverwirrung gelassen: Die Straßenverkehrsordnung (StVO) lasse das „h“ eben so zu, wie es auf diesem Verkehrsschild steht. „Das ist die amtliche Bezeichnung nach der StVO, die für zeitliche Beschränkungen genau so, hier für Zeichen 1040-30 der Gruppe der beschränkenden Zusatzzeichen nach Paragraf 39 StVO, gilt“, sagt Sprecher Ralf Schmidt. Ach so!