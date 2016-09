Gefällt Pappeln werden ersetzt

Schon im Februar wurden am Kreuzteich in Riddagshausen vier Pappeln gefällt. Nach Auskunft der Stadtverwaltung war bei diesen Bäumen die Stand- und Bruchsicherheit nicht mehr gegeben. Das wird jedoch von einigen Braunschweigern bezweifelt. In unserem Internetportal Alarm 38 wird seitdem wiederholt gefragt: Hält das Gutachten der Stadt einer wissenschaftlichen Überprüfung Stand? Und was ist mit Ersatzbäumen, damit der Alleecharakter wiederhergestellt wird?

Pressesprecher Rainer Keunecke zufolge liegen die statischen Baumgutachten zur Stand- und Bruchsicherheit dem Fachbereich Stadtgrün und Sport vor. Sie können nach schriftlicher, formloser Antragstellung und anschließender Genehmigung in der Auguststraße 9-11 eingesehen werden. Weiterhin erläutert er: „Die in Rede stehenden Pappeln sind Bestandteil der Ebertallee und stehen außerhalb des Naturschutzgebiets Riddagshausen. In diesem Fall gibt es keine Verpflichtung zur Vornahme von Ersatzpflanzungen.“ Bereits bei der Erst- beziehungsweise Neupflanzung der Pappeln habe es sich um eine freiwillige Leistung der Stadt Braunschweig gehandelt.

„Ersatzpflanzungen werden erst dann vorgenommen, wenn sich eine neue Baumreihe in einer gleichbleibend homogenen Altersklasse aufbauen lässt“, sagt Keunecke. „Dies wird voraussichtlich in einigen Jahren der Fall sein.“ Die Stadt werde dann aber keine Pappeln verwenden, da diese aufgrund ihrer Neigung zu Totholzbildung sowie ihrer vegetativen Vermehrungsstrategie mit unvorhersehbarem Grünast-Abwurf nach Ende ihrer Jugendphase einen wesentlich höheren Pflegeaufwand verursachen würden als viele andere Baumarten.

Steiner, Cornelia