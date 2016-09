Tanzen ist wie ein sehr weiter Ozean

Es gibt keine Zweifel mehr. Am Theater Nordhausen gab es im Sommer einen Gezeitenwechsel. Dies bestätigte die Ballettgala. Sie zeigte nicht nur den neuen Stil im Nordhäuser Tanztheater, sondern weckte auch große Neugier auf die Schwanensee-Premiere am 7. Oktober.

„Tanzen, das bewegt nicht nur den Köper, das bewegt auch etwas in dir.“ Martina Pedrini, im Trailer der TN Los-Companie zu den Reizen seines Berufs

Mit seinem Amtsantritt hat der neue Ballettdirektor auch acht neue Tänzer mit nach Nordhausen gebracht. Mit der Gala haben sie sich dem Publikum vorgestellt. Das war von der Vorstellung mehr als angetan.

Ivan Alboresi ist ein Wandler zwischen den Welten. Er verharrt nicht in akademischer Reinheit, sondern mischt die Elemente der unterschiedlichen europäischen Tanztraditionen – und zwar dort, wo es passt. Dabei kann er auf eine engagierte und motivierte Kompanie bauen. Das ist die Quintessenz des Abends.

Bevor getanzt wurde, stellte ein Trailer Film die neue Companie vor. Immerhin hat Alboresi das Ensemble mit acht neuen Mitgliedern ergänzt. Der Trailer zeigt in schnellen Bildern Ausschnitte aus der Trainingsarbeit. Aber vor allem stellt er die Mitglieder der Companie vor. Mit kurzen Statements verdeutlichten sie ihre Motivation für das Tanzen. Samuel Dorn spricht von einem Ozean, durch den man sich bewegt. Martin Pedrini fasst die ganz Faszination dieser Gattung in einem Satz zusammen: „Tanzen, das bewegt nicht nur den Köper, das bewegt auch etwas in dir.“

Dann bewegten sich doch die Körper. Zur Sonate No. 4 des weitestgehend unbekannten Barockkomponisten Paul von Westhofen tritt die gesamt Companie an die Rampe und zieht sich zurück. Es folgt ein Wechsel von Duetten und Kompanie und es sind vor allem Schrittfolgen. Es scheint, als wollen die Tänzer den Raum ausmessen, der nun ihr Arbeitsplatz ist. Alboresi verknüpft in dieser Choreographie gekonnt und stimmig traditionelle Musik mit den Elementen des Modern Dance.

Companie-Mitglied David Nigro ist für den zweiten Beitrag verantwortlich. Bei „In a blue room“ stammen Musik und Choreographie aus seiner Feder. Eine elektronisch dominierte Klangcollage erklingt, während Konstantina Chatzistavrou in Embryo-Haltung auf dem Boden verharrt. Da tritt Martina Pedrini auf die Bühne und umkreist die Figur wie ein Satellit sein Zentralgestirn. Die beiden kommen sich näher, nehmen Kontakt auf, reiben sich aneinander und tauschen die Rolle.

Ballettdirektor Alboresi steht für einen Stil, der die persönliche Aussage und das Erzählen von Geschichten in den Vordergrund stellt. Dies macht auch seine zweite Choreographie deutlich. „Und das ist es, warum ich nun weinen kann“ stammt aus einem Frühwerk von Thomas Mann. András Dobi, Giulia Damiano und Samuel Dorn bringen das Schwanken des Dichters zwischen Homoerotik und Hetero-Sex eindrucksvoll auf die Bühne. Es ist keine zartfühlende Poesie, sondern drängender Selbstzweifel, der sich hier Bahn bricht.

Perle für Perle

In der Ballettgala reiht sich eine Perle an die andere. Das Publikum reiht Applaus an Applaus. Zur Krönung zeigt die Companie drei Ausschnitte aus dem ersten Ballettabend „Schwanensee“. Auch hier zeigt sich Linie von Alboresi: Klassik und Moderne vereinen sich in einer sehr gelungenen Mischung. Die Grundlagen lösen sich nicht auf, sondern bestehen gleichberechtigt weiter.

Ein weiterer Baustein verdeutlichte den Gezeitenwechsel am Theater Nordhausen. In den Moderationen zwischen den Tanzbeiträgen ließen Intendant Daniel Klajner und Ballettdirektor den Tänzern viel Raum, um sich selbst vorzustellen. Die gemeinsame, harte Arbeit und die Faszination des Tanztheaters standen im Mittelpunkt, aber auch Selbstironie und Klamauk kamen nicht zu kurz. Alboresi hat es geschafft, ein Team zu bilden, das motiviert an die kommenden Aufgaben geht.